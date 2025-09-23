Palworld: Palfarm – це перший офіційний спіноф до гри. Новий проєкт відходить від жанру виживання на користь затишного симулятора фермерського життя, що нагадує такі ігри, як Stardew Valley та Animal Crossing, розповідає 24 Канал з посиланням на Gematsu.

Чим здивує фермерський симулятор у світі Palworld?

Події гри розгортаються на островах Палпагос, куди переїжджає головний герой. Основна мета – разом із Палами, місцевими істотами, збудувати ферму своєї мрії. Пали активно допомагатимуть у господарстві: завдяки унікальним навичкам вони зможуть сіяти насіння, поливати рослини та збирати врожай. Окрім фермерства, гравці зможуть готувати, рибалити, займатися крафтом та рубати ліс.

Важливою частиною ігрового процесу стануть стосунки з Палами та іншими мешканцями острова. Щоденні розмови та подарунки допоможуть зміцнити зв'язки, що може призвести до "особливих стосунків" і навіть шлюбу. Однак спокійне життя періодично порушуватимуть ворожі Пали, які нападатимуть на ферму, тому її доведеться захищати.

Трейлер Palworld: Palfarm – дивіться відео:

Palfarm не втрачає фірмового похмурого гумору Palworld. На острові діятиме чорний ринок. Гра підтримуватиме багатокористувацький режим, що дозволить будувати ферму разом із друзями.

Palworld: Palfarm створюється для ПК і вийде в Steam, але точна дата релізу ще не оголошена. Очікується, що гра може вийти у 2026 році або пізніше, після повноцінного релізу оригінальної Palworld.

Що таке Palworld?

Palworld – це гра в жанрі симулятора виживання з елементами екшену та приборкання монстрів, розроблена японською студією Pocketpair. Вона вийшла в ранньому доступі в січні 2024 року та швидко здобула популярність завдяки своїй незвичайній концепції, за яку її прозвали "Покемони зі зброєю".

Дія гри відбувається у відкритому світі на островах Палпагос, населених загадковими істотами – Палами. Гравець виступає в ролі персонажа, який повинен виживати в суворих умовах: стежити за рівнем голоду, створювати інструменти, добувати ресурси та будувати бази.

У світі існує понад 100 видів Палів, яких можна ловити за допомогою спеціальних сфер, а потім використовувати в битвах, для пересування або як робочу силу на своїй базі.

На базі Пали можуть автоматизувати різні процеси, такі як збір ресурсів, будівництво, фермерство та навіть виробництво електроенергії. Гра поєднує в собі елементи виживання, крафту та бойової системи, де гравець може використовувати як класичну зброю, на кшталт луків і списів, так і сучасну, включаючи штурмові гвинтівки та ракетниці.