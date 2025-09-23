Palworld: Palfarm – это первый официальный спиноф к игре. Новый проект отходит от жанра выживания в пользу уютного симулятора фермерской жизни, напоминающий такие игры, как Stardew Valley и Animal Crossing, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gematsu.

Чем удивит фермерский симулятор в мире Palworld?

События игры разворачиваются на островах Палпагос, куда переезжает главный герой. Основная цель – вместе с Палами, местными существами, построить ферму своей мечты. Палы будут активно помогать в хозяйстве: благодаря уникальным навыкам они смогут сеять семена, поливать растения и собирать урожай. Кроме фермерства, игроки смогут готовить, рыбачить, заниматься крафтом и рубить лес.

Важной частью игрового процесса станут отношения с Палами и другими жителями острова. Ежедневные разговоры и подарки помогут укрепить связи, что может привести к "особым отношениям" и даже браку. Однако спокойную жизнь периодически будут нарушать враждебные Палы, которые будут нападать на ферму, поэтому ее придется защищать.

Трейлер Palworld: Palfarm – смотрите видео:

Palfarm не теряет фирменного мрачного юмора Palworld. На острове будет действовать черный рынок. Игра будет поддерживать многопользовательский режим, что позволит строить ферму вместе с друзьями.

Palworld: Palfarm создается для ПК и выйдет в Steam, но точная дата релиза еще не объявлена. Ожидается, что игра может выйти в 2026 году или позже, после полноценного релиза оригинальной Palworld.

Что такое Palworld?

Palworld – это игра в жанре симулятора выживания с элементами экшена и укрощения монстров, разработана японской студией Pocketpair. Она вышла в раннем доступе в январе 2024 года и быстро обрела популярность благодаря своей необычной концепции, за которую ее прозвали "Покемоны с оружием".

Действие игры происходит в открытом мире на островах Палпагос, населенных загадочными существами – Палами. Игрок выступает в роли персонажа, который должен выживать в суровых условиях: следить за уровнем голода, создавать инструменты, добывать ресурсы и строить базы.

В мире существует более 100 видов Палов, которых можно ловить с помощью специальных сфер, а затем использовать в битвах, для передвижения или как рабочую силу на своей базе.

На базе Палы могут автоматизировать различные процессы, такие как сбор ресурсов, строительство, фермерство и даже производство электроэнергии. Игра сочетает в себе элементы выживания, крафта и боевой системы, где игрок может использовать как классическое оружие, вроде луков и копий, так и современное, включая штурмовые винтовки и ракетницы.