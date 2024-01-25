Pokémon Company чудово розуміє, що Palworld викликає багато порівнянь з її інтелектуальною власністю. Хоча компанія прямо не назвала Palworld, вона заявила, що збирається розслідувати "випущену в січні 2024 року" гру.

Читайте також З поганих хлопців – у хороші: 6 антагоністів, які стали головними героями відеоігор

Pokémon Company прокоментувала гру Palworld

У Pokémon Company пообіцяли вживати відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності, пов'язані з покемонами. У компанії також розповіли, що не надавали жодного дозволу на використання інтелектуальної власності або активів покемонів у цій грі.

Натомість розробник Palworld студія Pocket Pair раніше заявляла, що їхня гра більше схожа на Ark Survival Evolved і Valheim, ніж на Pokémon. Генеральний директор компанії Такуро Мізобе запевнив, що Palworld "пройшла всі юридичні перевірки" й проти неї не було вжито жодних заходів з боку інших компаній.

Втім, збіги між Pokémon і Palworld неможливо не помітити. Мало того, що "друзі" загалом своєю зовнішністю нагадують покемонів, за що їх і прозвали "покемонами з автоматами", так ще й деякі конкретні істоти мають неспростовну схожість між собою.

У будь-якому разі заява Pokémon Company натякає на те, що цілком варто очікувати на судовий позов, якщо компанія знайде, як саме розробник Palworld порушив її авторські права. Втім, спершу доведеться дочекатися результатів розслідування.