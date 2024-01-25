Pokémon Company прекрасно понимает, что Palworld вызывает много сравнений с ее интеллектуальной собственностью. Хотя компания прямо не назвала Palworld, она заявила, что собирается расследовать "выпущенную в январе 2024 года" игру.

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Pokémon Company прокомментировала игру Palworld

В Pokémon Company пообещали принимать соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права интеллектуальной собственности, связанные с покемонами. В компании также рассказали, что не предоставляли никакого разрешения на использование интеллектуальной собственности или активов покемонов в этой игре.

Зато разработчик Palworld студия Pocket Pair ранее заявляла, что их игра больше похожа на Ark Survival Evolved и Valheim, чем на Pokémon. Генеральный директор компании Такуро Мизобе заверил, что Palworld "прошла все юридические проверки" и против нее не было принято никаких мер со стороны других компаний.

Впрочем, совпадения между Pokémon и Palworld невозможно не заметить. Мало того, что "друзья" в целом своей внешностью напоминают покемонов, за что их и прозвали "покемонами с автоматами", так еще и некоторые конкретные существа имеют неопровержимое сходство между собой.

В любом случае заявление Pokémon Company намекает на то, что вполне стоит ожидать судебный иск, если компания найдет, как именно разработчик Palworld нарушил ее авторские права. Впрочем, сперва придется дождаться результатов расследования.