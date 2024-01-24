Palworld за считанные часы стала бестселлером в Steam, а по состоянию на этот момент находится на 2 месте в списке видеоигр с самым большим пиковым онлайном пользователей в истории платформы.

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Однако весь этот успех несколько омрачен тем, что множество геймеров называет творение студии невыносимым плагиатом вселенной покемонов.

И действительно, сходство концепций игрового процесса и даже внешнего вида некоторых "друзей" с покемонами очевидно.

Сходство созданий в Palworld с покемонами – смотреть видео

Поэтому без преувеличения вся игровая индустрия затаила дыхание в ожидании действий Nintendo, которые обычно очень агрессивно относятся к защите своих авторских прав и интеллектуальной собственности.

Это подтвердил и бывший главный юрист The Pokemon Company Дэн Макгоуэн, дав краткий комментарий порталу Game File.

Это похоже на обычную ерунду, которую я видел тысячу раз в год, когда был главным юридическим директором Pokemon,

– рассказал он.

Более того, Макгоуэн выразил удивление, что Nintendo позволили игре выйти в Steam и получить такую популярность.

Я просто удивлен, что это зашло так далеко,

– сказал юрист.

Поскольку популярность Palworld продолжает расти, непонятно, что ждет студию Pocketpair.

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Большинство аналитиков предрекают им длительное и жестокое судебное сражение с Nintendo, ведь многие сомневаются, что японская компания будет бездействовать не попытается принять меры.