Palworld за считанные часы стала бестселлером в Steam, а по состоянию на этот момент находится на 2 месте в списке видеоигр с самым большим пиковым онлайном пользователей в истории платформы.
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Однако весь этот успех несколько омрачен тем, что множество геймеров называет творение студии невыносимым плагиатом вселенной покемонов.
И действительно, сходство концепций игрового процесса и даже внешнего вида некоторых "друзей" с покемонами очевидно.
Сходство созданий в Palworld с покемонами – смотреть видео
Поэтому без преувеличения вся игровая индустрия затаила дыхание в ожидании действий Nintendo, которые обычно очень агрессивно относятся к защите своих авторских прав и интеллектуальной собственности.
Это подтвердил и бывший главный юрист The Pokemon Company Дэн Макгоуэн, дав краткий комментарий порталу Game File.
Это похоже на обычную ерунду, которую я видел тысячу раз в год, когда был главным юридическим директором Pokemon,
– рассказал он.
Более того, Макгоуэн выразил удивление, что Nintendo позволили игре выйти в Steam и получить такую популярность.
Я просто удивлен, что это зашло так далеко,
– сказал юрист.
Поскольку популярность Palworld продолжает расти, непонятно, что ждет студию Pocketpair.
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Большинство аналитиков предрекают им длительное и жестокое судебное сражение с Nintendo, ведь многие сомневаются, что японская компания будет бездействовать не попытается принять меры.