Фантастических существ из Palworld уже окрестили "покемонами с автоматами", но сами разработчики называют их "Друзьями" или "Приятелями". Но для начала стоит разобраться с тем, кто из Друзей стоит больше внимания уже на старте игры. Об этом читайте в материале.

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Ламбол

Ламбол – один из самых первых Друзей, которых вы встретите в Palworld, а игра сама подскажет вам поймать одного из них. Ламбол может строить постройки, создавать оборудование и транспортировать грузы.

Когда вы разблокируете возможность построить ранчо, вы сможете выращивать Ламболов для получения шерсти, которая используется для ремонта брони. Партнерские навыки Ламбола позволяют использовать его в качестве щита для поглощения ущерба от ударов. Это очень удобно до тех пор, как вы сможете создать броню и ваше здоровье будет на низком уровне.

Ламбол в игре Palworld: смотрите видео

Каттива

Среди плюсов Каттивы – автоматическая добыча камня и сбор плодов для питания. Этот Друг слаб, и их легко поймать, а значит вы сможете иметь небольшую армию Каттив, добывающих камень на вашей базе.

Каттива в игре Palworld: смотрите видео

Фокспаркс

Фокспаркс гораздо удобнее в бою, чем предыдущие двое Друзей. Его можно использовать как портативный огнемет. При возвращении на базу Фокспаркс может готовить мясо или плавить металл.

Фокспаркс в игре Palworld: смотрите видео

Лифмунк

У Palworld у вас никогда не будет достаточно древесины, а Лифмунк является лучшим дровосеком в начале игры. Это также один из первых друзей, который можно использовать для посадки и сбора ягод для еды.

С дальнейшим развитием Лифмунка можно будет вооружить пистолетом-пулеметом SMG. Вы сможете посадить его на свое плечо и ваш Друг будет выполнять роль эдакой турели, что будет уничтожать противников.

Лифмунк в игре Palworld: смотрите видео

Пенгулле

Пока Лифмун сажает ягоды, Пенгулле является самым полезным другом в вопросе ухода за ними. Это ускоряет их рост и облегчает поддержку всех ваших друзей в форме и готовности к работе.

Он также может создавать, строить и использовать дробилку, чтобы превращать камень в фрагменты палдия. Кроме того, вы можете поместить Пенгулле в ракетную установку и выстрелить им.

Пенгулле а игре Palworld: смотрите видео

Дайдрим

Этот Друг является настоящим лидером, а его темный типаж очень полезен в начале игры благодаря повышенной эффективности против многих Друзей нейтрального типа вокруг.

Дайдрим в игре Palworld: смотрите видео

Эйктирдир

Ранние районы Palworld переполнены Эйктирдирами и вы захотите многих из них убить ради их кожи. Но обязательно приберегите хотя бы одного. Ведь они не только гораздо лучше лесорубов, чем Лифмунки, но и это первый Друг, на котором вы сможете ездить верхом.

Эйктирдир в игре Palworld: смотрите видео

Теперь, когда разобрались с лучшими друзьями в начале игры, давайте играть в Palworld. До 25 января игру можно приобрести на Steam всего за 540 гривен.