Фантастичних істот з Palworld вже охрестили "покемонами з автоматами", та самі розробники називають їх "Друзями" чи "Приятелями". Та для початку варто розібратися з тим, хто з Друзів вартий найбільшої уваги вже на старті гри. Про це – читайте в матеріалі.

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Ламбол

Ламбол – один із найперших Друзів, яких ви зустрінете в Palworld, а гра сама підкаже вам зловити одного з них. Ламбол може будувати споруди, створювати обладнання та транспортувати вантажі.

Коли ви розблокуєте можливість побудувати ранчо, ви зможете вирощувати Ламболів для отримання вовни, яка використовується для ремонту броні. Партнерські навички Ламбола дозволяють використовувати його як щит для поглинання шкоди від ударів. Це дуже зручно до того часу, як ви зможете створити броню, і ваше здоров'я буде на низькому рівні.

Ламбол у грі Palworld: дивіться відео

Каттіва

Серед плюсів Каттіви – автоматичний видобуток каменю й збір плодів для харчування. Цей Друг слабкий, і їх легко зловити, а отже ви зможете мати невелику армію Каттів, які видобувають камінь на вашій базі.

Каттіва в грі Palworld: дивіться відео

Фокспаркс

Фокспаркс набагато зручніший у бою, ніж попередні двоє Друзів. Його можна використовувати як портативний вогнемет. А при поверненні на базу Фокспаркс може готувати м'ясо чи плавити метал.

Фокспаркс у грі Palworld: дивіться відео

Ліфмунк

У Palworld у вас ніколи не буде достатньо деревини, а Ліфмунк є найкращим дроворубом на початку гри. Це також один із перших Друзів, який можна використовувати для посадки та збору ягід для їжі.

З подальшим розвитком Ліфмунка можна буде озброїти пістолетом-кулеметом SMG. Ви зможете посадити його на своє плече й ваш Друг виконуватиме роль такої собі турелі, що знищуватиме противників.

Ліфмунк у грі Palworld: дивіться відео

Пенґулле

Поки Ліфмун садить ягоди, Пенґулле є найкориснішим Другом у питанні догляду за ними. Це прискорює їхній ріст і полегшує підтримку всіх ваших Друзів у формі та готовності до роботи.

Він також може створювати, будувати та використовувати дробарку, щоб перетворювати камінь на фрагменти палдію. Крім того, ви можете помістити Пенґулле в ракетну установку й вистрілити ним.

Пенґулле а грі Palworld: дивіться відео

Дайдрім

Цей Друг є справжнім лідером, а його темний типаж є дуже корисним на початку гри завдяки підвищеній ефективності проти багатьох Друзів нейтрального типу навколо.

Дайдрім у грі Palworld: дивіться відео

Ейктирдір

Ранні райони Palworld переповнені Ейктирдірами й ви захочете чимало з них убити заради їхньої шкіри. Та обов'язково прибережіть бодай одного. Адже вони не лише значно кращі лісоруби, ніж Ліфмунки, але й це перший Друг, на якому ви зможете їздити верхи.

Ейктирдір у грі Palworld: дивіться відео

Тепер, коли розібралися з найкращими друзями на початку гри, нумо грати в Palworld. До 25 січня гру можна придбати на Steam всього за 540 гривень.