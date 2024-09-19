Nintendo подали до суду на розробників однієї з найхітовіших відеоігор 2024 року

Корпорація Nintendo та її дочірній підрозділ The Pokemon Company подали судовий позов на інді-розробників, що стоять за створенням однієї з найпопулярніших відеоігор 2024 року.

На піку популярності гри Palworld від студії Pocket Pair, Inc., що вийшла ще на початку року, лише лінивий не порівнював її загальну концепцію зі всесвітом Pokemon і, схоже, увесь цей час юристи Nintendo працювали над тим аби зібрати необхідні матеріали для судової тяганини.

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Palworld під величезною загрозою

Чимало експертів називали цю подію лише справою часу – і виявилися правими.

Зі сторінки Nintendo у соцмережі X стало відомо, що корпорація та The Pokemon Company подали заяву до Окружного суду Токіо, в якій вимагають запровадити судову заборону на використання патентів компанії та компенсувати їй збитки "на підставі того, що Palworld, гра, розроблена та випущена Відповідачем, порушує численні патентні права".

Nintendo продовжить вживати необхідних заходів проти будь-яких порушень своїх прав інтелектуальної власності, включаючи сам бренд Nintendo, щоб захистити інтелектуальну власність, над створенням якої вона наполегливо працювала протягом багатьох років,

– йдеться в тексті заяви.

Слід ще раз зауважити, що цей поданий позов є патентним, а не посилається на порушення авторських прав.

Загалом, це означає, що скарга Nintendo, ймовірно, зосереджена на якихось "скопійованих" ігрових функціях та механіках, а не на подібності дизайну персонажів чи віртуальних світів. Хоча, можливо, японська корпорація ще не закінчила та готує позов і в цьому правовому полі.