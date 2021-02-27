Шанувальник серії Civilization показав паперову версію цієї відеогри. Таку варіацію він створив дуже давно, коли не мав коштів на придбання оригінальної гри.

Відеоігри серії Civilization завжди мали попит серед геймерів, а першу частину ще досі вважають однією із найвпливовіших ігор. Дебютна відеогра вийшла ще у 1991 році, але не всі тоді могли зіграти законним способом у цей проєкт. Звісно, чимала кількість геймерів займалася піратством, але були й креативні гравці, які створювали власні варіації Civilization.

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Героєм цієї історії став геймер із нікнеймом Alexander-00AK. У ті часи він також не мав коштів на придбання оригінальної гри, тому вирішив створити свою паперову версію Civilization. Роботою він поділився на Reddit, а вже користувачам цієї платформи сподобалася така варіація відеогри. Свою гру Alexander-00AK створив на міліметровому папері, а також придумав цілий набір правил. Зрозуміло, що у такій версії всі механіки спрощені, але дух та атмосферу оригінальної гри йому вийшло передати.

У коментарі до цього посту ентузіаст пояснив основні правила гри у свою Civilization. Загалом концепція навіть у деталях особливо не відрізняється, щоправда, треба постійно записувати та відслідковувати усі зміни самостійно. Також для такої версії гри потрібно було часто створювати нові мапи. Проте, вводити нових лідерів та цивілізації у паперову Civilization набагато простіше.

Напевно, на створення та продумування усієї концепції Alexander-00AK витратив чимало часу. Але ця робота ідеально передає атмосферу тих часів, коли геймери малювали різноманітні мапи рівнів, а також записували чіти до GTA у спеціальні зошити.

Паперова версія відеогри Civilization / Alexander-00AK