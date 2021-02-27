Гейминг до появления интернета: фанат показал оригинальный концепт бумажной Civilization – фото
Поклонник серии Civilization показал бумажную версию этой видеоигры. Такую вариацию он создал очень давно, когда не было средств на приобретение оригинальной игры.
Источник:Reddit Alexander-00AK
Видеоигры серии Civilization всегда пользовались спросом среди геймеров, а первую часть до сих пор считают одной из самых влиятельных игр. Дебютная видеоигра вышла еще в 1991 году, но не все тогда могли сыграть законным методом в этот проект. Конечно, немалое количество геймеров занималось пиратством, но были и креативные игроки, которые создавали собственные вариации Civilization.
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Героем этой истории стал геймер с никнеймом Alexander-00AK. В те времена он также не имел средств на приобретение оригинальной игры, поэтому решил создать свою бумажную версию Civilization. Работой он поделился на Reddit, а уже пользователям этой платформы понравилась такая вариация видеоигры. Свою игру Alexander-00AK создал на миллиметровой бумаге, а также придумал целый набор правил. Понятно, что в такой версии все механики упрощенны, но дух и атмосферу оригинальной игры ему получилось передать.
В комментарии к этому посту энтузиаст объяснил основные правила игры в свою Civilization. В общем концепция даже в деталях особо не отличается, правда, надо постоянно записывать и отслеживать все изменения самостоятельно. Также для такой версии игры нужно было часто создавать новые карты. Однако, вводить новых лидеров и цивилизации в бумажную Civilization гораздо проще.
Наверное, на создание и продумывание всей концепции Alexander-00AK потратил немало времени. Но эта работа идеально передает атмосферу тех времен, когда геймеры рисовали различные карты уровней, а также записывали читы к GTA в специальные тетради.
Бумажная версия видеоигры Civilization / Alexander-00AK
Серия видеоигр в жанре глобальных пошаговых стратегий. Первая часть в этой франшизе вышла в 1991, а последняя номерная (шестая) в 2016 году. Геймеры выступают в роли лидера цивилизации, а также должны провести свою нацию от каменного века к полетам в космос
Civilization
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