Поклонник серии Civilization показал бумажную версию этой видеоигры. Такую вариацию он создал очень давно, когда не было средств на приобретение оригинальной игры.

Видеоигры серии Civilization всегда пользовались спросом среди геймеров, а первую часть до сих пор считают одной из самых влиятельных игр. Дебютная видеоигра вышла еще в 1991 году, но не все тогда могли сыграть законным методом в этот проект. Конечно, немалое количество геймеров занималось пиратством, но были и креативные игроки, которые создавали собственные вариации Civilization.

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Героем этой истории стал геймер с никнеймом Alexander-00AK. В те времена он также не имел средств на приобретение оригинальной игры, поэтому решил создать свою бумажную версию Civilization. Работой он поделился на Reddit, а уже пользователям этой платформы понравилась такая вариация видеоигры. Свою игру Alexander-00AK создал на миллиметровой бумаге, а также придумал целый набор правил. Понятно, что в такой версии все механики упрощенны, но дух и атмосферу оригинальной игры ему получилось передать.

В комментарии к этому посту энтузиаст объяснил основные правила игры в свою Civilization. В общем концепция даже в деталях особо не отличается, правда, надо постоянно записывать и отслеживать все изменения самостоятельно. Также для такой версии игры нужно было часто создавать новые карты. Однако, вводить новых лидеров и цивилизации в бумажную Civilization гораздо проще.

Наверное, на создание и продумывание всей концепции Alexander-00AK потратил немало времени. Но эта работа идеально передает атмосферу тех времен, когда геймеры рисовали различные карты уровней, а также записывали читы к GTA в специальные тетради.

Бумажная версия видеоигры Civilization / Alexander-00AK