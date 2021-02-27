Геймінг до появи інтернету: ентузіаст показав оригінальний концепт паперової Civilization – фото

Джерело:Reddit Alexander-00AK
Шанувальник серії Civilization показав паперову версію цієї відеогри. Таку варіацію він створив дуже давно, коли не мав коштів на придбання оригінальної гри.
Відеоігри серії Civilization завжди мали попит серед геймерів, а першу частину ще досі вважають однією із найвпливовіших ігор. Дебютна відеогра вийшла ще у 1991 році, але не всі тоді могли зіграти законним способом у цей проєкт. Звісно, чимала кількість геймерів займалася піратством, але були й креативні гравці, які створювали власні варіації Civilization.
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Героєм цієї історії став геймер із нікнеймом Alexander-00AK. У ті часи він також не мав коштів на придбання оригінальної гри, тому вирішив створити свою паперову версію Civilization. Роботою він поділився на Reddit, а вже користувачам цієї платформи сподобалася така варіація відеогри. Свою гру Alexander-00AK створив на міліметровому папері, а також придумав цілий набір правил. Зрозуміло, що у такій версії всі механіки спрощені, але дух та атмосферу оригінальної гри йому вийшло передати.
У коментарі до цього посту ентузіаст пояснив основні правила гри у свою Civilization. Загалом концепція навіть у деталях особливо не відрізняється, щоправда, треба постійно записувати та відслідковувати усі зміни самостійно. Також для такої версії гри потрібно було часто створювати нові мапи. Проте, вводити нових лідерів та цивілізації у паперову Civilization набагато простіше.
Напевно, на створення та продумування усієї концепції Alexander-00AK витратив чимало часу. Але ця робота ідеально передає атмосферу тих часів, коли геймери малювали різноманітні мапи рівнів, а також записували чіти до GTA у спеціальні зошити.
Паперова версія відеогри Civilization / Alexander-00AK