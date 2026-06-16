У 2026 році в Steam стане на один симулятор більше. Студія Redox Interactive ще раз показала свій дебютний проєкт на платформі, інформує 24 Канал.

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Чим цікава Gate Guard Simulator?

7 червня у цифровому магазині відеоігор Valve з'явилася сторінка "плейтесту" проєкту під назвою Gate Guard Simulator.

Майбутня гра Redox Interactive – це симулятор, який опирається на загальну концепцію легендарної інді-забавки Papers, Please, але поєднує її із середньовічним сеттингом, подібним до хітової Kingdom Come: Deliverance 2.

Гравці приміряють на себе роль стражника замку, який перевіряє охочих потрапити всередину.

Вам доведеться звіряти "документи", обстежувати громадян на ознаки чуми, шукати в кишенях селян контрабанду та гамселити простолюдинів биткою, бо це, як підкреслюють розробники, доволі весело.

Трейлер гри: дивіться відео

Звісно, якщо вам запропонують хабар, то ви можете закрити очі на дрібні порушення – але у всього є свої наслідки.

Gate Guard Simulator планується до релізу до кінця 2026 року, а з 7 по 15 червня у Steam проходило тестування бета-версії гри.

Чимало геймерів описали свої враження від нього у соцмережах. Загалом, публіка залишилася задоволеною побаченим, тож якщо вас зацікавив даний проєкт – сміливо додавайте його у список бажаного.