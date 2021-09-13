Пасхалка на Халка та натяки на місце дії: фанати розібрали тизер відеогри Marvel's Wolverine

Студія Insomniac Games представила тизер нової відеогри з назвою Marvel's Wolverine. Здавалося, що розробники майже нічого не показали, щоправда, геймери вже відшукали одразу кілька цікавих зачіпок.

Відома студія Insomniac Games під час презентації PlayStation Showcase 2021 анонсувала свою нову відеогру Marvel's Wolverine, яка присвячена популярному герою з прізвиськом Росомаха. Інформації про цей проєкт дуже мало, хоча один з його розробників вже відзначив, що це буде масштабна гра, яка розрахована на дорослу аудиторію.

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Але загалом Marvel's Wolverine зараз знаходиться на ранніх етапах розробки, а тому під час цієї презентації геймерам показали лише короткий тизер. Щоправда, справжнім шанувальникам Marvel вистачило навіть цього, щоб знайти натяки на місце дії та сюжет майбутньої гри.

Тизер відеогри Marvel's Wolverine: відео

Отже, у цьому короткому тизері геймери відшукали одразу чотири цікаві зачіпки. Зліва від головного героя можна помітити меню бару з назвою "Princess" ("Принцеса"), а також постер, де є згадка про місто Мадрипур. Варто відзначити, що це вигадане місто, яке знаходиться в Південно-Східній Азії. А також можна додати, що в коміксах цей бар знаходиться саме в Мадрипурі.

Також геймери помітили пов'язку для ока, яка на кілька секунд з'явилася в тизері. Згідно з коміксами, цей герой носив її, коли інсценував власну смерть та переховувався в місті Мадрипур. Тому геймери припускають, що події майбутньої відеогри будуть якось пов'язані саме з цією серією коміксів.

З цікавого ще варто відзначити автомобільний номер, на якому написано "HLK 181". Річ у тім, що це пасхалка на 181 випуск коміксу "Incredible Hulk", у якому дебютував Росомаха. Наостанок можна ще додати, що розробники з Insomniac Games поки навіть не вказали орієнтовну дату виходу свого проєкту.

Зачіпки, які знайшли геймери / Скриншоти з тизеру