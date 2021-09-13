Известная студия Insomniac Games во время презентации PlayStation Showcase 2021 анонсировала свою новую видеоигру Marvel's Wolverine, которая посвящена популярному герою с прозвищем Росомаха. Информации об этом проекте очень мало, хотя один из его разработчиков уже отметил, что это будет масштабная игра, которая рассчитана на взрослую аудиторию.

Это интересно Китайские геймеры в ярости из-за мелкой детали в Life is Strange: True Colors – в чем причина

Но в целом Marvel's Wolverine сейчас находится на ранних этапах разработки, а потому во время этой презентации геймерам показали лишь короткий тизер. Правда, настоящим поклонникам Marvel хватило даже этого, чтобы найти намеки на место действия и сюжет будущей игры.

Тизер видеоигры Marvel's Wolverine: видео

Итак, в этом коротком тизере геймеры нашли сразу четыре интересные зацепки. Слева от главного героя можно заметить меню бара с названием "Princess" ("Принцесса"), а также постер, где есть упоминание о городе Мадрипур. Стоит отметить, что это вымышленный город, который находится в Юго-Восточной Азии. А также можно добавить, что в комиксах этот бар находится именно в Мадрипуре.

Также геймеры заметили повязку для глаза, которая на несколько секунд появилась в тизере. Согласно комиксам, этот герой носил ее, когда инсценировал собственную смерть и скрывался в городе Мадрипур. Поэтому геймеры предполагают, что события будущей видеоигры будут как-то связаны именно с этой серией комиксов.

Из интересного еще стоит отметить автомобильный номер, на котором написано "HLK 181". Дело в том, что это пасхалка на 181 выпуск комикса "Incredible Hulk", в котором дебютировал Росомаха. Напоследок можно еще добавить, что разработчики из Insomniac Games пока даже не указали ориентировочную дату выхода своего проекта.

Зацепки, которые нашли геймеры / Скриншоты из тизера