Passion UA оновлює свій склад з Dota 2 перед European Pro League 22

Українська кіберспортивна організація Passion UA оголосила про участь у турнірі European Pro League 22, а вже наступним повідомленням анонсувала зміни у своєму складі з Dota 2. Як стало відомо з оголошення, двоє гравців покидають команду, а їм на заміну прийдуть двоє тестових учасників. Хто вони?

Деталі

European Pro League Season 22 – це серія невеликих європейських турнірів, які розігрують відносно скромні гроші. У попередньому сезоні Passion UA також брали участь. Команда дійшла до фіналу, де зустрілася з іншою українською командою, NAVI Junior. Їхнє протистояння завершилося перемогою NAVI з результатом 3:0. І хоча це не перемога, все ж команда показала хорошу гру, дійшовши до самого кінця. Тож раптові заміни багатьох можуть здивувати. 24 Канал ознайомився з заміною, розкритою в оголошенні Passion UA.

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Владислав Crystallize та Костянтин kreker — наші тестові підсилення для European Pro League Season 22, а замінять вони у складі flacko та yowaai,

– йдеться в заяві.

Цікаво, що на зображенні, яке додали до оголошення, вжито формулювання "зміни на час ESPL Season 22", тобто нам, можливо, натякнули, що це лише тимчасова заміна, а після турніру все повернеться на свої місця.

Таким чином Олег Михайлов і Денис Павленко принаймні до 26 грудня, коли завершиться турнір, не братимуть участі в іграх Passion UA.

Перша гра нового складу відбудеться 15 грудня проти TT Team.

проти TT Team. 17 грудня вони зіграють з HYDRA.

18 грудня очікується гра проти Hokori.

Наступного дня матч відбудеться з MOUZ.

Нарешті з YNGBLD українці гратимуть 20 грудня.

Команда боротиметься за 10 000 доларів, які віддадуть переможцеві. Друге місце забере 5 000 доларів, а третє – 3 000 доларів.