Як це було

Наприкінці листопада NAVI підписали команду PuckChamp у повному складі як основних гравців у дисципліні Dota 2, оскільки не могли знайти для колишнього свого складу постійних гравців. У PuckChamp наразі перебуває двоє українців, пише 24 Канал.

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ESL One Bangkok 2024 проходить з 9 по 15 грудня. У турнірі беруть участь 12 команд, зокрема й NAVI. На жаль, на третій день вони змушені покинути змагання, оскільки програли чергову свою гру.

Як видно з турнірної таблиці, спочатку Natus Vincere грали проти Shopify Rebellion та Team Spirit 9 грудня. Обидва матчі вони програли з рахунками 0:2.

10 грудня NAVI зустрілися з AVULUS і BOOM Esports. У першому випадку українська команда програла з рахунком 0:2, а в другому – виграла з рахунком 2:0. Це був перший і, на жаль, єдиний виграш на ESL One Bangkok 2024.

Нарешті 11 грудня було програно ще один матч, цього разу проти Team Falcons (0:2).

На цьому шлях до головної нагороди в 300 000 доларів для Natus Vincere закінчився.

Разом із NAVI з турніру вибуває BOOM Esports. Команда зіграла всі свої матчі внічию, крім зустрічі з Natus Vincere, яку програла. Вона знаходиться на передостанньому місці.

Наразі лідером турніру в групі A є Team Falcons, а наздоганяє її AVULUS. Третє і четверте місця дісталися Team Spirit і Shopify Rebellion відповідно.

У групі B лідирують PARIVISION та BetBoom Team. За ними розташувалися Nigma Galaxy і Team Liquid. Вибули з турніру Gaozu та beastcoast.

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