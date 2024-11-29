Хто гратиме

Natus Vincere вирішили не збирати колектив по одній людині, а підписати відразу готову команду, відому під назвою PuckChamp. Вона в повному складі переходить до NAVI й виступатиме від її імені. В складі команди двоє українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

Дивіться також Українську команду NAVI Junior запросили на MESA Invitational 2024 з Dota 2

Команда PuckChamp тепер представлятиме кіберспортивний клуб NAVI у дисципліні Dota 2. Найближчим змаганням для оновленого ростеру Народжених Перемагати стане грудневий LAN-турнір ESL One Bangkok 2024 із призовим фондом у 1 000 000 доларів,

– йдеться в оголошенні.

Зазначається, що PuckChamp раніше змагалася проти NAVI Junior, здобувши перемогу. Крім того, двоє гравців з цього складу, а також тренер уже раніше виступали за NAVI.

Склад NAVI з Dota 2:

Віталій "QBFY" Іванов. Україна.

Олег "kaori" Медведок. Україна.

Віталій "Sword_Art" Петкін. Україна. Тренер.

Інджі "Shad" Люб. Нідерланди.

Мирослав "BOOM" Біцан. Чехія.

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа. Монголія.



Новий основний склад NAVI з Dota 2 / Скриншот 24 Каналу

BOOM, sanctity та Sword_Art уже раніше були в NAVI. Shad на нещодавньому великому турнірі PGL Wallachia Season 2 увійшов до топ-3 гравців турніру. Kaori добре зарекомендував себе минулого сезону у PSG Quest. QBFY раніше виступав за Monte та Palianytsia.

Нагадаємо, ESL One Bangkok 2024 пройде з 9 по 15 грудня. У турнірі візьмуть участь 12 команд.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!