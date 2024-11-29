Кто будет играть
Natus Vincere решили не собирать коллектив по одному человеку, а подписать сразу готовую команду, известную под названием PuckChamp. Она в полном составе переходит к NAVI и будет выступать от ее имени. В составе команды двое украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.
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Команда PuckChamp теперь будет представлять киберспортивный клуб NAVI в дисциплине Dota 2. Ближайшим соревнованием для обновленного ростера Рожденных Побеждать станет декабрьский LAN-турнир ESL One Bangkok 2024 с призовым фондом в 1 000 000 долларов,
– говорится в объявлении.
Отмечается, что PuckChamp ранее соревновалась против NAVI Junior, одержав победу. Кроме того, двое игроков из этого состава, а также тренер уже ранее выступали за NAVI.
Состав NAVI по Dota 2:
- Виталий "QBFY" Иванов. Украина.
- Олег "kaori" Медведок. Украина.
- Виталий "Sword_Art" Петькин. Украина. Тренер.
- Инджи "Shad" Люб. Нидерланды.
- Мирослав "BOOM" Бицан. Чехия.
- Сухбат "sanctity-" Отгондаваа. Монголия.
Новый основной состав NAVI по Dota 2 / Скриншот 24 Канала
BOOM, sanctity и Sword_Art уже ранее были в NAVI. Shad на недавнем крупном турнире PGL Wallachia Season 2 вошел в топ-3 игроков турнира. Kaori хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне в PSG Quest. QBFY ранее выступал за Monte и Palianytsia.
Напомним, ESL One Bangkok 2024 пройдет с 9 по 15 декабря. В турнире примут участие 12 команд.