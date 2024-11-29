Кто будет играть

Natus Vincere решили не собирать коллектив по одному человеку, а подписать сразу готовую команду, известную под названием PuckChamp. Она в полном составе переходит к NAVI и будет выступать от ее имени. В составе команды двое украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.

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Команда PuckChamp теперь будет представлять киберспортивный клуб NAVI в дисциплине Dota 2. Ближайшим соревнованием для обновленного ростера Рожденных Побеждать станет декабрьский LAN-турнир ESL One Bangkok 2024 с призовым фондом в 1 000 000 долларов,

– говорится в объявлении.

Отмечается, что PuckChamp ранее соревновалась против NAVI Junior, одержав победу. Кроме того, двое игроков из этого состава, а также тренер уже ранее выступали за NAVI.

Состав NAVI по Dota 2:

Виталий "QBFY" Иванов. Украина.

Олег "kaori" Медведок. Украина.

Виталий "Sword_Art" Петькин. Украина. Тренер.

Инджи "Shad" Люб. Нидерланды.

Мирослав "BOOM" Бицан. Чехия.

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа. Монголия.



Новый основной состав NAVI по Dota 2 / Скриншот 24 Канала

BOOM, sanctity и Sword_Art уже ранее были в NAVI. Shad на недавнем крупном турнире PGL Wallachia Season 2 вошел в топ-3 игроков турнира. Kaori хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне в PSG Quest. QBFY ранее выступал за Monte и Palianytsia.

Напомним, ESL One Bangkok 2024 пройдет с 9 по 15 декабря. В турнире примут участие 12 команд.

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