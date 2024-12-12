Как это было

В конце ноября NAVI подписали команду PuckChamp в полном составе в качестве основных игроков в дисциплине Dota 2, поскольку не могли найти для прежнего своего состава постоянных игроков. В PuckChamp сейчас находится двое украинцев, пишет 24 Канал.

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ESL One Bangkok 2024 проходит с 9 по 15 декабря. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе и NAVI. К сожалению, на третий день они вынуждены покинуть соревнования, поскольку проиграли очередную свою игру.

Как видно из турнирной таблицы, сначала Natus Vincere играли против Shopify Rebellion и Team Spirit 9 декабря. Оба матча они проиграли со счетами 0:2.

10 декабря NAVI встретились с AVULUS и BOOM Esports. В первом случае украинская команда проиграла со счетом 0:2, а во втором – выиграла со счетом 2:0. Это был первый и, к сожалению, единственный выигрыш на ESL One Bangkok 2024.

Наконец 11 декабря был проигран еще один матч, на этот раз против Team Falcons (0:2).

На этом путь к главной награде в 300 000 долларов для Natus Vincere закончился.

Вместе с NAVI из турнира выбывает BOOM Esports. Команда сыграла все свои матчи вничью, кроме встречи с Natus Vincere, которую проиграла. Она находится на предпоследнем месте.

Сейчас лидером турнира в группе A является Team Falcons, а догоняет ее AVULUS. Третье и четвертое места достались Team Spirit и Shopify Rebellion соответственно.

В группе B лидируют PARIVISION и BetBoom Team. За ними расположились Nigma Galaxy и Team Liquid. Выбыли из турнира Gaozu и beastcoast.

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