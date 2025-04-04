Легендарний український тренер залишив команду з Counter-Strike 2

Титулований український кіберспортивний тренер з Counter-Strike 2 залишив організацію виступи якої майже стали сенсацією на Perfect World Shanghai Major 2024.

Михайло Благін, більш відомий шанувальникам змагального CS2 як kane, припинив співпрацю з колективом футболіста збірної України та лондонського Арсеналу Олександра Зінченка, інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі Passion UA.

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Благін знову вільний агент

Passion UA ввійшла в історію українського кіберспорту, потрапивши на шанхайський Мейджор, маючи мононаціональний склад виключно з українців.

Хоча там колектив не зміг пробитися у стадію "легенд", шанувальники кіберспорту очікували, що ці виступи стануть міцним фундаментом для подальшого розвитку організації.

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Одначе, після Шанхаю виступи Passion UA залишали бажати кращого, зокрема через кадрові проблеми.

"Мейджорний" склад команди фактично "розібрали на запчастини", адже Родіон "fear" Смик та Дмитро "jambo" Семера тепер виступають за fnatic.

3 квітня стало відомо, що команду покине і зірковий тренер Михайло Благін, який в минулому був багаторічним наставником NAVI та вигравав PGL Major Kraków 2017.

Наразі не відомо чи продовжуватиме легендарний kane кар'єру, чи візьме паузу в професійній діяльності.