Passion UA знайшла заміну своєму капітану, який покинув команду минулого тижня

Відразу після того, як на самому початку року Passion UA покинув Всеволод Щуров (s-chilla), команда оголосила про припинення співпраці з лідером складу Родіоном Смиком, відомим як Fear. Його місце пустувало недовго, однак українська кіберспортивна організація мусить знайти ще одного гравця, щоби вступити у новий сезон.

Хто приєднується до Passion UA

Новим гравцем команди Passion UA стає Олексій "Topa" Топчієнко. Він візьме на себе керівництво командою. Топчієнко грає з 2018 року, але ще не бував на такому високому рівні. Він починав як член двох академічних команд, Windigo Academy та NAVI Junior, а потім переходив з команди в команду у 2021-2022 роках, зокрема взяв участь у IEM Rio 2022 RMR у складі FANTASY, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Востаннє ми бачили цього гравця в команді IKLA. Його річне перебування там закінчилося на початку 2024 року, оскільки сама організація припинила свою діяльність. Відтоді він намагався знайти для себе нове місце. Нарешті, через майже рік йому це вдалося.

Можливість представляти Україну має для мене велике значення, і я зроблю все можливе, щоб скористатися нею. Я вдячний за цей шанс і з нетерпінням чекаю можливості показати, чого ми можемо досягти разом,

– прокоментував Олексій Топчієнко на особистій сторінці в соцмережі X.

Нагадаємо, 2 січня ми писали про те, що Всеволод Щуров (s-chilla) покинув команду Passion UA через емоційне вигорання. Він вирішив узяти перерву в кар'єрі на невизначений термін.

Вже 3 січня з'явилась новина про те, що Родіон "Fear" Смик покинув Passion UA, ймовірно, приєднавшись до британської організації Fnatic. У Passion UA він пробув 11 місяців.