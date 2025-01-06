Деталі
Згідно з оголошенням, Антонов покинув команду ще перед стартом LAN-турніру MESA Invitational 2024, який проходив з 10 по 15 грудня 2024 року. NAVI Junior зайняла на ньому друге місце, виборовши 25 000 доларів призових. Про причини такого рішення Artstyle не повідомляють, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.
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Artstyle більше двох років провів з ростером NAVI Junior з моменту його заснування в серпні 2022 року. За цей час команда тричі ставала чемпіонами European Pro League, двічі увійшла до трійки лідерів CCT Series, а також посіла четверте місце DPC EEU 2023 Tour 2: Division II.
Менеджерка команди, відома під ніком Radiactive_baby, повідомила, що зараз роль керівника команди взяв на себе Бакит Емільжанов (Zayac), а клуб тим часом перебуває в пошуках нового тренера.
Зараз у команди NAVI Junior такий склад:
- Тарас Лінніков (gotthejuice).
- Артем Бачкур (Niku).
- Юрій Проц (pma).
- Бакит Емілжанов (W_Zayac).
- Станіслав Мітрошкін (Riddys).