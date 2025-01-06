Детали

Согласно объявлению, Антонов покинул команду еще перед стартом LAN-турнира MESA Invitational 2024, который проходил с 10 по 15 декабря 2024 года. NAVI Junior заняла на нем второе место, завоевав 25 000 долларов призовых. О причинах такого решения Artstyle не сообщают, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт NAVI.

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Artstyle более двух лет провел с ростером NAVI Junior с момента его основания в августе 2022 года. За это время команда трижды становилась чемпионами European Pro League, дважды вошла в тройку лидеров CCT Series, а также заняла четвертое место DPC EEU 2023 Tour 2: Division II.

Менеджер команды, известная под ником Radiactive_baby, сообщила, что сейчас роль руководителя команды взял на себя Бакит Эмильжанов (Zayac), а клуб тем временем находится в поисках нового тренера.

Сейчас у команды NAVI Junior такой состав:

Тарас Линников (gotthejuice).

Артем Бачкур (Niku).

Юрий Проц (pma).

Бакит Эмилжанов (W_Zayac).

Станислав Митрошкин (Riddys).

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