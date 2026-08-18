Мільйонні амбіції та фінансовий крах

Організація заборгувала колишньому складу з Counter-Strike 2 від 500 тисяч до 600 тисяч доларів, пише HLTV у великому розслідуванні. Більша частина цієї суми – це виплати від продажу командних стікерів за участь у мейджорі в Будапешті.

CEO компанії Артемійс Рябовс пояснював затримки планами відкрити нові рахунки у Дубаї, хоча згодом стверджував, що розробник гри Valve нібито взагалі не перерахував кошти.

Крім заборгованості перед гравцями, Passion UA не розрахувалася за трансфери з іншими клубами. Клуби Complexity та Imperial так і не отримали повні суми викупів за своїх кіберспортсменів. Через це організації NRG довелося самостійно погашати частину боргу перед Complexity, щоб завершити перехід одного з гравців.

Роль Зінченка та "медіа-партнерство"

Олександр Зінченко, який на старті проєкту називав себе його засновником та інвестором, нещодавно різко змінив позицію. У червні 2026 року він заявив, що припиняє співпрацю з клубом.

З першого дня моя роль у Passion UA полягала в тому, щоб бути медіа-партнером організації,

– прокоментував футболіст збірної України Олександр Зінченко.

Однак журналісти HLTV пишуть, що отримали записи розмов, де спортсмен особисто сварив гравців за незадовільні результати та обговорював виплати зарплат. Крім того, документи свідчать, що Зінченко мав значний контроль над компанією, хоча сам він стверджує, що лише надавав свої іміджеві права для залучення спонсорів.

Невиплачені стікери та втрачені надії

Ситуація всередині колективу загострилася ще під час турніру в Будапешті. Гравці скаржилися на затримки зарплат та неорганізованість: квитки на літаки купували в останню мить, а готелі часто бронювали лише до дня фіналу, наче не вірячи в успіх команди. Обіцяні за вихід у наступну стадію годинники Rolex кіберспортсмени також не отримали.

Я не думаю, що є велика надія побачити будь-які гроші,

– сказав один із представників команди на умовах анонімності.

Зараз колишні співробітники шукають нову роботу, а сайт організації досі називає Зінченка власником, попри його офіційні заперечення. Гравці ж намагаються притягнути керівництво до відповідальності, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.