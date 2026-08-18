Миллионные амбиции и финансовый крах

Организация задолжала бывшему составу по Counter-Strike 2 от 500 тысяч до 600 тысяч долларов, пишет HLTV в большом расследовании. Большая часть этой суммы – это выплаты от продажи командных стикеров за участие в мейджоре в Будапеште.

Генеральный директор компании Артемийс Рябовс объяснял задержки планами открыть новые счета в Дубае, хотя впоследствии утверждал, что разработчик игры Valve якобы вообще не перечислил средства.

Помимо задолженности перед игроками, Passion UA не рассчиталась за трансферы с другими клубами. Клубы Complexity и Imperial так и не получили полные суммы выкупа за своих киберспортсменов. Из-за этого организации NRG пришлось самостоятельно погасить часть долга перед Complexity, чтобы завершить переход одного из игроков.

Роль Зинченко и "медиа-партнерство"

Александр Зинченко, который на старте проекта называл себя его основателем и инвестором, недавно резко изменил позицию. В июне 2026 года он заявил, что прекращает сотрудничество с клубом.

С первого дня моя роль в Passion UA заключалась в том, чтобы быть медиа-партнером организации,

– прокомментировал футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Однако журналисты HLTV пишут, что получили записи разговоров, в которых спортсмен лично ругал игроков за неудовлетворительные результаты и обсуждал выплату зарплат. Кроме того, документы свидетельствуют, что Зинченко обладал значительным контролем над компанией, хотя сам он утверждает, что лишь предоставлял свои имиджевые права для привлечения спонсоров.

Невыплаченные стикеры и утраченные надежды

Ситуация внутри команды обострилась еще во время турнира в Будапеште. Игроки жаловались на задержки зарплат и неорганизованность: билеты на самолеты покупали в последний момент, а отели часто бронировали лишь до дня финала, словно не веря в успех команды. Обещанные за выход в следующий этап часы Rolex киберспортсмены также не получили.

"Я не думаю, что есть большая надежда увидеть какие-либо деньги,

– сказал один из представителей команды на условиях анонимности.

Сейчас бывшие сотрудники ищут новую работу, а сайт организации до сих пор называет Зинченко владельцем, несмотря на его официальные опровержения. Игроки же пытаются привлечь руководство к ответственности, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.