Passion UA в одному кроці від виходу в основну стадію Perfect World Shanghai Major 2024 з CS 2

Українська кіберспортивна команда Passion UA за крок від історичного досягнення – потрапляння до Elimination Stage шанхайського Мейджора з CS 2, від якого їх відділяє всього один матч.

Після потрапляння до кошика 1:1, організація Олександра Зінченка вже встигла здобути другу перемогу та із загальним рахунком 2:1 знаходиться за крок від потрапляння до омріяної Elimination Stage на Perfect World Shanghai Major 2024, інформує 24 Канал.

До теми Passion UA здобули першу перемогу на Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2

Passion UA отримали опонентів для BO3

Зранку 1 грудня підопічні Благіна без проблем розібралися з бразильцями з MIBR.

Мапа Mirage напрочуд швидко закінчилася 13:5 на користь українців, встигнувши при цьому подарувати глядачам кілька видовищних раундів.

Раунд, врятований jackasmo – дивіться відео

Наступним опонентом Passion UA, перемога над яким подарує омріяний прохід далі, стали GamerLegion.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на Perfect World Shanghai Major 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.55. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Матч з GL чекає на fear та компанію вже 2 грудня об 11:00 за Києвом та пройде у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог).

Хоча у Passion UA доволі гарні шанси здолати опонентів, поразка не означатиме краху, адже в такому разі у молодиків буде ще один шанс аби все ж потрапити в основну стадію Мейджора, хоча, звісно, краще розібратися з цим питанням якомога раніше.