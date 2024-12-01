После попадания в корзину 1:1, организация Александра Зинченко уже успела одержать вторую победу и с общим счетом 2:1 находится в шаге от попадания в заветную Elimination Stage на Perfect World Shanghai Major 2024, информирует 24 Канал.

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Passion UA получили оппонентов для BO3

Утром 1 декабря подопечные Благина без проблем разобрались с бразильцами из MIBR.

Карта Mirage на удивление быстро закончилась 13:5 в пользу украинцев, успев при этом подарить зрителям несколько зрелищных раундов.

Раунд, спасенный jackasmo – смотрите видео

Следующим оппонентом Passion UA, победа над которым подарит заветный проход дальше, стали GamerLegion.

По прогнозам Favbet, NAVI имеет все шансы на победу на Perfect World Shanghai Major 2024. Коэффициент на их выигрыш – 3.55. А чтобы быть в курсе всех топовых событий и новостей киберспорта, следите за линиями на сайте Favbet.

Матч с GL ждет fear и компанию уже 2 декабря в 11:00 по Киеву и пройдет в формате BO3 (3 карты до 2 побед).

Хотя у Passion UA довольно хорошие шансы одолеть оппонентов, поражение не будет означать краха, ведь в таком случае у ребят будет еще один шанс, чтобы все же попасть в основную стадию Мейджора, хотя, конечно, лучше разобраться с этим вопросом как можно раньше.