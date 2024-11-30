Первый день "Opening Stage" шанхайского "Мейджора" по CS 2 вполне могут записать себе в актив Passion UA – команда, владельцем которой является украинский футболист Александр Зинченко, сообщает 24 Канал.

К теме Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 закрывает соревновательный сезон: что нужно знать

Молодежь из Passion UA попала в корзину 1:1

Первый свой поединок на турнире подопечные Михаила "Kane" Благина провели против коллектива BIG, у которого уже недавно выигрывали на RMR турнире.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на Perfect World Shanghai Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Несмотря на это, немцы продемонстрировали удивительно уверенную игру на карте Mirage, где за сторону защиты набрали целых 9 баллов. Во второй половине, Passion UA пытались вернуться в матч, но так и не смогли этого сделать, проиграв встречу со счетом 9:13.

Статистика первого матча / Скриншот с HLTV

Лучше ситуация стала в следующем раунде "Opening Stage", где украинскую организацию ждала американская Complexity.

Коллективы выбрали для игры карту Anubis и подарили поклонникам киберспорта зрелищный поединок, который закончился фантастическим полуэкономическим раундом в исполнении Passion UA.

Последний раунд противостояния – смотрите видео

Теперь уже они праздновали победу с зеркальным счетом первого матча – 13:9.

Общий счет 1:1 позволяет Passion UA не терять надежд на проход в основную стадию Perfect World Shanghai Major 2024.