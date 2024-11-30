Перший день "Opening Stage" шанхайського "Мейджора" з CS 2 цілком можуть записати собі в актив Passion UA – команда, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко, повідомляє 24 Канал.

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Молодь з Passion UA потрапила в кошик 1:1

Перший свій поєдинок на турнірі підопічні Михайла "Kane" Благіна провели проти колективу BIG, в якого вже нещодавно вигравали на RMR турнірі.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на Perfect World Shanghai Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Попри це, німці продемонстрували напрочуд впевнену гру на мапі Mirage, де за сторону захисту набрали цілих 9 балів. В другій половині, Passion UA намагалися повернутися в матч, але так і не змогли цього зробити, програвши зустріч з рахунком 9:13.

Статистика першого матчу / Скриншот з HLTV

Кращою ситуація стала у наступному раунді "Opening Stage", де на українську організацію чекала американська Complexity.

Колективи вибрали для гри мапу Anubis та подарували шанувальникам кіберспорту видовищний поєдинок, який закінчився фантастичним напівекономічним раундом у виконанні Passion UA.

Останній раунд протистояння – дивіться відео

Тепер вже вони святкували перемогу із дзеркальним рахунком першого матчу – 13:9.

Загальний рахунок 1:1 дозволяє Passion UA не втрачати надій на прохід до основної стадії Perfect World Shanghai Major 2024.