Трофей московського турніру розвалився на шматки просто в руках переможців

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Що сталося на сцені?

Команда 1w виграла гранд-фінал російського LAN-турніру в суперників із HOTU. Церемонія підняття трофея минула за планом. Проте коли nafany повернув кубок на підставку, його передня половина відірвалася й гепнулася об підлогу. Кілька фрагментів із задньої частини теж відпали, пише Dust2.

Коли трофей летів униз, nafany і його товариші по команді скривилися від жаху. Втім, кубок, схоже, постраждав не надто сильно. Згодом хтось підібрав передню половину й приніс її капітану. З нею Горшков і вийшов на післяматчеве інтерв'ю.

Кадри інциденту вже опублікували у соцмережі X, де можна побачити, як саме кубок розвалився на очах у гравців.

Як зруйнували трофей: дивіться відео

Варто зазначити, що це не поодинокий випадок. Ламати трофеї на сцені вже стало своєрідною традицією кіберспорту, а в Counter-Strike таких історій назбиралося чимало. За останні десять років інциденти з трофеями траплялися в командах MOUZ, Astralis і Spirit.

Новий випадок поповнив цей список. Цього разу трофей розпався вже після завершення офіційної частини церемонії, коли переможці встигли підняти його над головами.