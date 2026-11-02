Трофей московского турнира развалился на куски прямо в руках победителей

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Что произошло на сцене?

Команда 1w выиграла гранд-финал российского LAN-турнира у соперников из HOTU. Церемония поднятия трофея прошла по плану. Однако когда nafany поставил кубок на подставку, его передняя половина оторвалась и упала на пол. Несколько фрагментов задней части тоже отвалились, пишет Dust2.

Когда трофей летел вниз, nafany и его товарищи по команде скривились от ужаса. Впрочем, кубок, похоже, пострадал не слишком сильно. Впоследствии кто-то подобрал переднюю половину и принес ее капитану. С ней Горшков и вышел на послематчевое интервью.

Кадры инцидента уже опубликовали в соцсети X, где можно увидеть, как именно кубок развалился на глазах у игроков.

Как разбили трофей: смотрите видео

Стоит отметить, что это не единичный случай. Разбивать трофеи на сцене уже стало своеобразной традицией киберспорта, а в Counter-Strike таких историй накопилось немало. За последние десять лет инциденты с трофеями происходили в командах MOUZ, Astralis и Spirit.

Новый случай пополнил этот список. На этот раз трофей развалился уже после завершения официальной части церемонии, когда победители успели поднять его над головами.