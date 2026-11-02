Трофей московського турніру розвалився на шматки просто в руках переможців

Під час нагородження на Moscow Cyber Games 2026 із Counter-Strike трофей розвалився просто на сцені. Капітан 1w Владислав "nafany" Горшков поставив кубок на підставку, після чого передня частина просто впала на підлогу.

Що сталося на сцені?

Команда 1w виграла гранд-фінал російського LAN-турніру в суперників із HOTU. Церемонія підняття трофея минула за планом. Проте коли nafany повернув кубок на підставку, його передня половина відірвалася й гепнулася об підлогу. Кілька фрагментів із задньої частини теж відпали, пише Dust2.

Коли трофей летів униз, nafany і його товариші по команді скривилися від жаху. Втім, кубок, схоже, постраждав не надто сильно. Згодом хтось підібрав передню половину й приніс її капітану. З нею Горшков і вийшов на післяматчеве інтерв'ю.

Кадри інциденту вже опублікували у соцмережі X, де можна побачити, як саме кубок розвалився на очах у гравців.

Як зруйнували трофей: дивіться відео

Варто зазначити, що це не поодинокий випадок. Ламати трофеї на сцені вже стало своєрідною традицією кіберспорту, а в Counter-Strike таких історій назбиралося чимало. За останні десять років інциденти з трофеями траплялися в командах MOUZ, Astralis і Spirit.

Новий випадок поповнив цей список. Цього разу трофей розпався вже після завершення офіційної частини церемонії, коли переможці встигли підняти його над головами.