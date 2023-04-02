Шанувальник Skyrim створив для нього аналог гри GeoGuessr
Джерело:Reddit
Завзятий фанат Skyrim створив аналог GeoGuessr на основі мапи культової RPG від Bethesda, запропонувавши гравцям новий спосіб перевірити своє знання легендарного ігрового світу.
Шанувальників TES V: Skyrim з легкістю можна назвати одними з найвинахідливіших і черговий проєкт відданого фана гри це лише підтверджує.
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У Skyrim безперечно один із найкращих відкритих світів усіх часів і багато сучасних RPG все ще використовують його як золотий стандарт рівня деталізації.
Окрім того, тисячі гравців все ще щоденно грають у гру, тому суворі землі нордів можна навіть назвати другою батьківщиною багатьох геймерів.
Одним з найвідданіших шанувальників проєкту, певно, є користувач Reddit під ніком TheEdenChild, який разом з друзями створив карту GeoGuessr для Skyrim у якій представлено понад 6000 локацій з гри, які геймери можуть спробувати знайти як в оригінальній браузерній забавці.
Розробка ентузіастів навіть підтримує багатокористувацьку гру, тож ви можете позмагатися у знанні визначних місць Скайріму зі своїми друзями. Для цього достатньо перейти за посиланням.
Варто зауважити, що раніше TheEdenChild та його команда створили подібну гру для шанувальників Elden Ring.