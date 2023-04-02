Шанувальник Skyrim створив для нього аналог гри GeoGuessr

Завзятий фанат Skyrim створив аналог GeoGuessr на основі мапи культової RPG від Bethesda, запропонувавши гравцям новий спосіб перевірити своє знання легендарного ігрового світу.

Шанувальників TES V: Skyrim з легкістю можна назвати одними з найвинахідливіших і черговий проєкт відданого фана гри це лише підтверджує.

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У Skyrim безперечно один із найкращих відкритих світів усіх часів і багато сучасних RPG все ще використовують його як золотий стандарт рівня деталізації.

Окрім того, тисячі гравців все ще щоденно грають у гру, тому суворі землі нордів можна навіть назвати другою батьківщиною багатьох геймерів.

Одним з найвідданіших шанувальників проєкту, певно, є користувач Reddit під ніком TheEdenChild, який разом з друзями створив карту GeoGuessr для Skyrim у якій представлено понад 6000 локацій з гри, які геймери можуть спробувати знайти як в оригінальній браузерній забавці.

Розробка ентузіастів навіть підтримує багатокористувацьку гру, тож ви можете позмагатися у знанні визначних місць Скайріму зі своїми друзями. Для цього достатньо перейти за посиланням.

Варто зауважити, що раніше TheEdenChild та його команда створили подібну гру для шанувальників Elden Ring.