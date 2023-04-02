Поклонников TES V: Skyrim с легкостью можно назвать одними из самых изобретательных и очередной проект преданного фана игры это лишь подтверждает.

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В Skyrim определенно один из лучших открытых миров всех времен и многие современные RPG все еще используют его как золотой стандарт уровня детализации.

Кроме того, тысячи игроков все еще ежедневно играют в игру, поэтому суровые земли нордов можно даже назвать второй родиной многих геймеров.

Одним из самых преданных поклонников проекта, вероятно, является пользователь Reddit под ником TheEdenChild, который вместе с друзьями создал карту GeoGuessr для Skyrim, в которой представлено более 6000 локаций игры, которые геймеры могут попытаться найти как в оригинальной браузерной игре.

Разработка энтузиастов даже поддерживает многопользовательскую игру, так что вы можете посоревноваться в знании достопримечательностей Скайрима со своими друзьями. Для этого достаточно перейти по ссылке.

Следует заметить, что ранее TheEdenChild и его команда создали подобную игру для поклонников Elden Ring.