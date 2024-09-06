NAVI відреагували на "перехід" s1mple у Valorant: мережа вибухнула мемами

З'явилися чутки про те, що легендарний s1mple вийде зі своєї безстрокової відпустки аби стати новим гравцем складу NAVI з Valorant. Організація вже відреагувала, а мережа вибухнула мемами.

Олександр Костилєв безсумнівна легенда кіберспортивного Counter-Strike і мільйони геймерів з нетерпінням очікують його повернення, тому чим довша відсутність s1mple – тим більше абсурдних чуток з'являється у мережі, інформує Games 24.

Варте уваги Відомі 2 команди, що вже гарантували собі місце у плей-оф ESL Pro League Season 20 з CS 2

s1mple "переходить" у Valorant

На сторінці era у соцмережі X з'явилася інформація під заголовком "BREAKING".

У пості автор розповів, що його джерела в NAVI повідомили про те, що український снайпер Олександр Костилєв змінює дисципліну та переходить у Valorant.

За інформацією "інсайдера", саме навколо s1mple "народжені перемагати" будуватимуть свій склад з шутера від Riot Games у 2025 році, залишивши ще двох гравців з нинішньої команди.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet – одній з найбільших iGaming-компаній України. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.



Резонансна новина / Скриншот з X

Ця звістка ошелешила фанатів Сашка та пересічних шанувальників кіберспорту, але непевність джерел змусила усіх сумніватися в без того абсурдній новині.

Інформація швидко стала мемом

Усе швидко стало на місця, коли на цю чутку зреагували представники NAVI.

Зокрема своє слово сказав керівник кіберспортивного відділу організації Аміран Рехвіашвілі.

З поверненням, король,

– написав AMI у своєму дописі в X.

На цей пост швидко відгукнувся офіційний акаунт складу NAVI з Valorant, пожартувавши, що тепер вони легко виграють наступний чемпіонат.

Після іронічних відповідей, стало цілком зрозуміло, що інформація не має під собою жодної аргументації.

Користувачі мережі швидко почали фантазувати в яких ще дисциплінах міг би з'явитися s1mple, перетворивши ситуацію у своєрідний мем.



Костилєв стане кіберспортсменом NAVI у Brawl Stars / Фото з X @tsobolevsky



s1mple йде за Вейрангом (чемпіоном з EA FC 24) / Фото з X @default_jay

Отож, фанати кіберспорту вдосталь посміялися з цієї "новини" та продовжують очікувати на повернення Костилєва до справи, яку він вміє виконувати найкраще у світі – грати в Counter-Strike.