7 вересня о 20:30 за Києвом відбудеться вирішальний матч групи А, де NAVI та Eternal Fire розіграють між собою місця у плей-оф ESL Pro League Season 20, інформує Games 24.

До теми На турнірі з Counter-Strike 2 вперше зійдуться двоє друзів – українські снайпери NAVI та NIP

Обидві команди гарантовано потраплять до вирішальної сітки

Завдяки результатам у попередніх матчах обидва колективи гарантували собі вихід у вирішальну стадію, але їхня очна зустріч вирішить куди саме вони потраплять.

Сітка змагань / Скриншот hltv

Отож, переможець цієї пари вирушить одразу до чвертьфіналу турніру, де очікуватиме свого суперника аж до 19 вересня.

Переможений своєю чергою розпочне плей-оф дещо раніше – 18 вересня у другому раунді.

Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні ESL Pro League Season 20. Воно й не дивно, адже, за прогнозами одного з найбільших букмекерів в Україні Favbet, Natus Vincere вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: Eternal Fire – 2.71 проти Natus Vincere – 1.48. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.



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Явними фаворитами у протистоянні NAVI та EF, природно вважаються "народжені перемагати".

Однак, слід пам'ятати, що у світі Counter-Strike 2 може статися усе що завгодно.