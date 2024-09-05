7 сентября в 20:30 по Киеву состоится решающий матч группы А, где NAVI и Eternal Fire разыграют между собой места в плей-офф ESL Pro League Season 20, информирует Games 24.

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Обе команды гарантированно попадут в решающую сетку

Благодаря результатам в предыдущих матчах оба коллектива гарантировали себе выход в решающую стадию, но их очная встреча решит куда именно они попадут.

Сетка соревнований / Скриншот hltv

Итак, победитель этой пары отправится сразу в четвертьфинал турнира, где будет ожидать своего соперника вплоть до 19 сентября.

Побежденный в свою очередь начнет плей-офф несколько раньше – 18 сентября во втором раунде.

Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні ESL Pro League Season 20. Воно й не дивно, адже, за прогнозами одного з найбільших букмекерів в Україні Favbet, Natus Vincere вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: Eternal Fire – 2.71 проти Natus Vincere – 1.48. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.



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Явными фаворитами в противостоянии NAVI и EF, естественно считаются "рожденные побеждать".

Однако, следует помнить, что в мире Counter-Strike 2 может произойти все что угодно.