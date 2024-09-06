Александр Костылев несомненная легенда киберспортивного Counter-Strike и миллионы геймеров с нетерпением ожидают его возвращения, поэтому чем дольше отсутствие s1mple – тем больше абсурдных слухов появляется в сети, информирует Games 24.

Стоит внимания Известны 2 команды, которые уже гарантировали себе место в плей-офф ESL Pro League Season 20 по CS 2

s1mple "переходит" в Valorant

На странице era в соцсети X появилась информация под заголовком "BREAKING".

В посте автор рассказал, что его источники в NAVI сообщили о том, что украинский снайпер Александр Костылев меняет дисциплину и переходит в Valorant.

По информации "инсайдера", именно вокруг s1mple "рожденные побеждать" будут строить свой состав по шутеру от Riot Games в 2025 году, оставив еще двух игроков из нынешней команды.

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Резонансная новость / Скриншот с X

Это известие ошарашило фанатов Саши и рядовых поклонников киберспорта, но недостоверность источников заставила всех сомневаться в без того абсурдной новости.

Информация быстро стала мемом

Все быстро стало на места, когда на этот слух отреагировали представители NAVI.

В частности свое слово сказал руководитель киберспортивного отдела организации Амиран Рехвиашвили.

С возвращением, король, – написал AMI в своем посте в X.

На этот пост быстро откликнулся официальный аккаунт состава NAVI из Valorant, пошутив, что теперь они легко выиграют следующий чемпионат.

После ироничных ответов, стало вполне понятно, что информация не имеет под собой никакой аргументации.

Пользователи сети быстро начали фантазировать в каких еще дисциплинах мог бы появиться s1mple, превратив ситуацию в своеобразный мем.

Костылев станет киберспортсменом NAVI в Brawl Stars / Фото с X @tsobolevsky

s1mple идет за Вейрангом (чемпионом по EA FC 24) / Фото с X @default_jay

Итак, фанаты киберспорта вдоволь посмеялись с этой "новости" и продолжают ожидать возвращения Костылева к делу, которое он умеет выполнять лучше всего в мире – играть в Counter-Strike.