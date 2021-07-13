Activision та Raven Software вирішили не чекати старту наступного сезону популярної королівської битви, а ощасливити геймерів новим ігровим вмістом просто посеред сезону поточного, оголосивши про його своєрідне "перезавантаження".

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Вихід оновлення під назвою "Season 4 Reloaded" заплановано зовсім скоро – 15 липня. Гравцям Warzone знадобиться чимало вільного місця на носіях, адже розмір апдейту досить солідний, а саме 8,9 ГБ на консолі PlayStation, 9,2 ГБ на консолі Xbox і 10,4 ГБ для користувачів ПК. Але в обмін на дорогоцінне місце на дисках, шанувальники Call of Duty: Warzone отримають цілу низку нового контенту.

Новий режим – Payload

Оборона автівки у Warzone / зображення callofduty.com

Одним із найбільших нововведень стане новий режим Warzone, під назвою Payload. За словами розробників, це буде перший в історії гри режим, що базуватиметься на виконанні командних цілей. Отож, дві команди по 20 гравців кожна матимуть різні завдання.

Одна команда – нападники, їх мета – супровід своєрідного "каравану" транспортних засобів через пункти пропуску за певні часові відрізки, у той час, як команда під номером два повинна стати їм на заваді. Важливим є те, що гравці зможуть використовувати власні комплекти зброї Warzone під час гри в цей режим.

Новий оперативник – Weaver

Weaver в бою / зображення callofduty.com

Колишній агент ЦРУ, що може бути відомим багатьом шанувальникам серії ще з часів появи у першій грі Black Ops, зробить свій дебют на полях королівської битви. Weaver буде доступний через придбання "Tracer Pack: Weaver Operator Bundle", що окрім оперативника надасть гравцям доступ до його "скіна" під назвою "Кремлівське око", а також трьох легендарних видів зброї та нової "страти".

Новий Killstreak

Sentry Gun у Call of Duty: Warzone / зображення blog.activision.com

Геймери також отримають у своє розпорядження новий Killstreak. Ним стане стаціонарний кулемет "Sentry Gun", який вже не вперше з'явиться у франшизі Call of Duty. Проте гравці Warzone зможуть відшукати його у скринях лише після переміщення за допомогою "червоних дверей", що означає, що він буде досить рідкісним у порівнянні з іншими "кіллстріками" у грі.

Нова зброя

Пістолет-кулемет OTs 9 SMG

Weaver із OTs 9 SMG / зображення callofduty.com

Першою зброєю, що стане доповненням арсеналу геймерів є OTs 9 SMG – автоматичний пістолет-кулемет, здатний похвалитися шаленою вогневою міццю та високою швидкістю стрільби. За детальними характеристиками він схожий на вже наявний у грі Bullfrog, проте солідно перевищує його у двох згаданих категоріях.

Недоліком цього "гану" є доволі маленький магазин – усього 20 патронів, хоча він також матиме "обвіси" на 30 і 40 патронів, які можна буде розблокувати, прокачавши пістолет-кулемет. Гравці зможуть отримати у користування OTs 9 SMG, виконавши ряд завдань або придбавши його в ігровому магазині.

Булава

Булава у Warzone / зображення callofduty.com

Іншою новинкою, яку отримають в розпорядження гравці стане булава – дворучна зброя ближнього бою. Судячи зі скриншотів, вона виглядає одним із найбільш смертоносних інструментів рукопашного бою, з усіх коли-небудь наявних в Call of Duty, здатних трощити черепи ваших суперників легким помахом руки. Отримати її гравці зможуть за тією ж схемою, що і пістолет-кулемет.

На додачу до нового контенту, разом з оновленням гравці отримають функцію "дарування" в Call of Duty: Warzone. Це означає, що геймери зможуть дарувати своїм друзям як Battle Pass так і косметичні комплекти.

Схоже, що Activision та Raven Software доклали багато зусиль для розробки "апдейту", а отже шанувальники популярної королівської битви мають залишитися задоволеними проведеною роботою.