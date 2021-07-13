Activision и Raven Software решили не ждать старта следующего сезона популярной королевской битвы и осчастливить геймеров новым игровым содержанием прямо посреди сезона текущего, объявив о его своеобразной "перезагрузке".

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Выход обновления под названием "Season 4 Reloaded" запланирован совсем скоро – 15 июля. Игрокам Warzone понадобится немало свободного места на носителях, ведь размер апдейта достаточно солидный, а именно 8,9 ГБ на консоли PlayStation, 9,2 ГБ на консоли Xbox и 10,4 ГБ для пользователей ПК. Но в обмен на драгоценное место на дисках, поклонники Call of Duty: Warzone получат целый ряд нового контента.

Новый режим – Payload

Оборона машины в Warzone / изображение callofduty.com

Одним из самых больших нововведений станет новый режим Warzone под названием Payload. По словам разработчиков, это будет первый в истории игры режим, базирующийся на выполнении командных целей. Итак, две команды по 20 игроков каждая будут иметь разные задачи.

Одна команда – нападающие, их цель – сопровождение своеобразного "каравана" транспортных средств через пункты пропуска за определенные временные отрезки, в то время, как команда под номером два должна стать им помехой. Важно то, что игроки смогут использовать собственные комплекты оружия Warzone во время игры в этот режим.

Новый оперативник – Weaver

Weaver в бою / изображение callofduty.com

Бывший агент ЦРУ, может быть известен многим поклонникам серии еще со времен появления в первой игре Black Ops, сделает свой дебют на полях королевской битвы. Weaver будет доступен через покупку "Tracer Pack: Weaver Operator Bundle", что кроме оперативника предоставит игрокам доступ к его "скину" под названием "Кремлевское око", а также трем легендарным видам оружия и новой "казни".

Новый Killstreak

Sentry Gun в Call of Duty: Warzone / изображение blog.activision.com

Геймеры также получат в свое распоряжение новый Killstreak. Им станет стационарный пулемет "Sentry Gun", который уже не впервые появится во франшизе Call of Duty. Однако игроки Warzone смогут найти его в сундуках только после перемещения с помощью "красных дверей", что означает, что он будет достаточно редким по сравнению с другими "киллстриками" в игре.

Новое оружие

Пистолет-пулемет OTs 9 SMG

Weaver с OTs 9 SMG / изображение callofduty.com

Первым оружием, что станет дополнением арсенала геймеров является OTs 9 SMG – автоматический пистолет-пулемет, способный похвастаться бешеной огневой мощью и высокой скоростью стрельбы. По детальным характеристикам он похож на уже присутствующий в игре Bullfrog, однако солидно превышает его в двух упомянутых категориях.

Недостатком этого "гана" можно назвать довольно маленький магазин – всего 20 патронов, хотя он также будет иметь "обвесы" на 30 и 40 патронов, которые можно будет разблокировать, прокачав пистолет-пулемет. Игроки смогут получить в пользование OTs 9 SMG, выполнив ряд заданий или приобретя его в игровом магазине.

Булава

Булава в Warzone / изображение callofduty.com

Другой новинкой, которую получат в распоряжение игроки станет булава – двуручное оружие ближнего боя. Судя по скриншотам, она выглядит одним из самых смертоносных инструментов рукопашного боя, из всех когда-либо имеющихся в Call of Duty, способных крушить черепа ваших соперников легким взмахом руки. Получить ее игроки смогут по той же схеме, что и пистолет-пулемет.

В дополнение к новому контенту, вместе с обновлением игроки получат функцию "подарков" в Call of Duty: Warzone. Это означает, что геймеры смогут дарить своим друзьям как Battle Pass, так и косметические комплекты.

Похоже, что Activision и Raven Software приложили много усилий для разработки апдейта, а следовательно поклонники популярной королевской битвы должны остаться довольными проделанной работой.