Elimination Stage шанхайського "Мейджора" в самому розпалі й команди все частіше дарують шанувальникам кіберспорту захопливі моменти, інформує 24 Канал.

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KSCERATO запалив на Mirage

У напрочуд напруженому матчі між бразильським колективом Furia та французькою Team Vitality було чимало цікавих раундів, але один точно запам'ятається фанатам Counter-Strike 2 надовго.

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За рахунку 10:10 на мапі Mirage, KSCERATO вирішив продемонструвати напрочуд агресивну оборону точки B та зайшов у дим суперників.

Це стало неочікуваністю для гравців Vitality, а далі Кайке Керато (справжнє ім'я спортсмена – 24 Канал) продемонстрував вбивчу холоднокровність та шалений скіл, знешкодивши усіх п'ять опонентів самотужки.

Дивовижний раунд від бразильця – дивіться відео

На превеликий жаль, навіть такої магії не вистачило бразильцям аби здолати ZywOo та компанію.

Furia поступилася 13:16 в овертаймах, але момент слави KSCERATO сміливо можна назвати найвидовищнішим хайлатом на Perfect World Shanghai Major станом на цю мить.