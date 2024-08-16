Кіберспорт отримує власну масштабну конференцію

Вісім провідних університетів США створили нову конференцію, що виводить студентський кіберспорт на новий рівень. Називається вона Power Esports Conference (PEC).

Дивіться також NAVI запустила кіберспортивну академію, а тепер оголошує майбутніх учасників

Ліга складатиметься з восьми шкіл Дивізіону 1, які змагатимуться між собою у чотирьох окремих ігрових титулах. Усі університети, що беруть участь у Power Esports Conference:

Державний університет Бойсе.

Державний університет Мічигану.

Університет Сиракуз.

Державний університет Огайо.

Університет Канзасу.

Університет Міссурі.

Університет Небраски.

Університет Південної Каліфорнії.

Ми пишаємося тим, що допомагаємо формувати Power Esports Conference, першої у своєму роді співпраці для створення незабутніх і значущих змагальних можливостей для наших студентів, випускників та партнерів,

– каже Крістофер Білскі, директор з кіберспорту в Університеті штату Мічиган.

Очікується, що PEC запропонує "фіксований сезонний графік" ігор, допомагаючи розширити перелік традиційних спортивних змагань новими дисциплінами й тим самим створити новий чудовий студентський досвід.

У яких іграх змагатимуться студенти

Початок сезону призначили на 23 вересня 2024 року, що дає геймерам достатньо часу, щоб підготуватися до перших змагань. Оскільки в конференції візьмуть участь одні з найбільших кіберспортивних ігор, студентам варто підготуватися до напруженої боротьби.

Усі ігри на конференції Power Esports:

Valorant.

Overwatch 2.

Rocket League.

Super Smash Bros. Ultimate.

Хоча на PEC представлено лише чотири гри, можна легко додати до списку ще кілька, якщо перший сезон або два виявиться успішним.