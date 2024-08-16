Киберспорт получает собственную масштабную конференцию

Восемь ведущих университетов США создали новую конференцию, которая выводит студенческий киберспорт на новый уровень. Называется она Power Esports Conference (PEC).

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Лига будет состоять из восьми школ Дивизиона 1, которые будут соревноваться между собой в четырех отдельных игровых титулах. Все университеты, участвующих в Power Esports Conference:

Государственный университет Бойсе.

Государственный университет Мичигана.

Университет Сиракуз.

Государственный университет Огайо.

Университет Канзаса.

Университет Миссури.

Университет Небраски.

Университет Южной Калифорнии.

Мы гордимся тем, что помогаем формировать Power Esports Conference, первого в своем роде сотрудничества для создания незабываемых и значимых соревновательных возможностей для наших студентов, выпускников и партнеров,

– говорит Кристофер Билски, директор по киберспорту в Университете штата Мичиган.

Ожидается, что PEC предложит "фиксированный сезонный график" игр, помогая расширить перечень традиционных спортивных соревнований новыми дисциплинами и тем самым создать новый замечательный студенческий опыт.

В каких играх будут соревноваться студенты

Начало сезона назначили на 23 сентября 2024 года, что дает геймерам достаточно времени, чтобы подготовиться к первым соревнованиям. Поскольку в конференции примут участие одни из крупнейших киберспортивных игр, студентам стоит подготовиться к напряженной борьбе.

Все игры на конференции Power Esports:

Valorant.

Overwatch 2.

Rocket League.

Super Smash Bros. Ultimate.

Хотя на PEC представлено только четыре игры, можно легко добавить в список еще несколько, если первый сезон или два окажется успешным.