Rockstar ненавмисно дала геймерам зрозуміти, що невдовзі може відбутися анонс Red Dead Redemption для ПК.

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18 травня пригодницький вестерн від іменитих розробників святкуватиме своє 14-річчя. Ще в серпні 2023 року Rockstar ощасливили фанатів франшизи "осучасненою" версією оригінальної гри для Switch та PS4, але проігнорували ПК.

Це неабияк засмутило спільноту ПК-геймерів, адже ті благали розробників про порт першої RDR буквально з моменту її релізу.

Трейлер "оновленої" RDR – дивитися відео

Як стверджується, чекати залишилося недовго. 13 травня Rockstar оновили сайт, додавши у його код напрочуд цікаві маркетингові рядки, що швидко підмітили уважні геймери та поділилися знахідкою у X (колишньому твітері).

Подорож розгалуженими просторами американського заходу та Мексики в Red Dead Redemption та її компаньйоні зомбі-горорі Undead Nightmare, тепер доступні на ПК, – йдеться в одному з рядків.

Очевидно, це вказує на те, що RDR1 і її відоме доповнення Undead Nightmare незабаром з'являться на ПК.

Враховуючи час в який з'явилася ця інтригуюча зміна, більшість геймерів сходиться в думці, що офіційний анонс можна очікувати вже в цю суботу, 18 травня, акурат в "день народження" проєкту.