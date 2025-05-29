Elden Ring Nightreign отримала змішані оцінки за кілька днів до релізу

За два дні до офіційного релізу в мережі з’явилися перші огляди Elden Ring Nightreign – кооперативного roguelike-екшену від Bandai Namco та FromSoftware, який є відгалуженням оригінального Elden Ring.

На сайті Metacritic вже зібрано понад 110 рецензій гри, середній бал варіюється від 78% на PS5 до 86% на Xbox. OpenCritic показує схожу картину: середній рейтинг – 79% за результатами 85 оглядів, 76% критиків рекомендують проєкт, інформує 24 Канал.

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Таким чином, Nightreign отримав суттєво нижчі оцінки, ніж попередні ігри у франшизі. Наприклад, оригінальний Elden Ring мав на старті рейтинги в межах 94–96%, а DLC Shadow of the Erdtree – 92–95%.

Варто зауважити, що Elden Ring Nightreign вразила гравців трейлером релізу та новими подробицями. Гра підтримуватиме кооперативний режим на трьох гравців. Elden Ring Nightreign вийде 30 травня на ПК на PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S.

Серед сильних сторін гри оглядачі відзначили затягувальний геймплейний цикл, видовищних фінальних босів, випадкові події, різноманіття архетипів та сюжетних ліній, зручну кооперацію й художню виразність.

До недоліків рецензенти зарахували обмежене різноманіття ворогів і локацій, відсутність підтримки кросплею, завищену складність у режимі для одного гравця (без можливості гри удвох), проблеми з пошуком напарників і нестабільну продуктивність на PS5.

Критики дійшли згоди, що за певних умов Elden Ring Nightreign здатна стати однією з найкращих кооперативних ігор сучасності, проте за інших – може перетворитися на серйозне розчарування.