Першим Олімпійським іграм з кіберспорту дали зелене світло: коли їх проведуть

Про те, що кіберспорт хочуть зробити частиною Олімпійських ігор, відомо давно. Переговори про це йшли навіть не місяцями, а роками. Аж ось, нарешті, все затверджено: Міжнародний олімпійський комітет оголосив про майбутню подію офіційно. Але не чекайте її в цьому чи навіть у наступному році. Ось конкретика щодо дати проведення.

Перші деталі

Після численних чуток, які спочатку припускали проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту у 2025 році, а потім говорили про їхнє перенесення на 2026-й, Міжнародний олімпійський комітет нарешті каже, що вони точно відбудуться у 2027 році. Однак місце проведення зберігається – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення МОК.

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У заяві було підтверджено, що Esports World Cup Foundation (EWCF), організатор Кубка світу з кіберспорту, стане партнером-засновником Олімпійських ігор з кіберспорту. Обидві організації співпрацюватимуть над створенням належних кваліфікаційних шляхів та "приведенням національних кіберспортивних екосистем у відповідність до ширших світових стандартів".

На Олімпійських іграх з кіберспорту МОК також співпрацюватиме з Олімпійським і паралімпійським комітетом Саудівської Аравії (SOPC), яка прийматиме Олімпійські ігри з кіберспорту, за чутками, протягом трьох олімпійських циклів, а це аж 12 років.

Довгий шлях і перешкоди

Згідно з повідомленням видання Sport Business, невизначеність із датою проведення ігор була пов'язана з "постійними занепокоєннями щодо формату та відсутністю деталей щодо ключових аспектів програми з боку видавців ігор". Окрім організаційних та логістичних аспектів, існували також перешкоди у пошуку відповідної фінансової моделі, яка, як очікується, відрізнятиметься від традиційних Олімпійських ігор.

Зараз існує дуже чітка дорожня карта до історичних перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту. З початком цьогорічної програми "Шлях до Олімпійських ігор з кіберспорту" ці ігри стають реальністю. Це ще один доказ міцності партнерства між МОК і SOPC у багатьох сферах,

– каже Томас Бах, президент МОК.

Варто зазначити, що Саудівська Аравія за останні роки зробила значні кроки у сфері кіберспорту та комп'ютерних ігор, зокрема, організувавши у столиці країни, Ер-Ріяді, Чемпіонат світу з кіберспорту. Окрім проведення EWC, Державний інвестиційний фонд (PIF), що підтримується країною, інвестував значні кошти в кіберспортивні команди, організації, турніри та компанії, такі як ESL FACEIT Group та Hero Esports. У майбутньому в країні очікуються турніри з VALORANT, League of Legends і Teamfight Tactics.