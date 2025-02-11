Першим Олімпійським іграм з кіберспорту дали зелене світло: коли їх проведуть
- Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться у 2027 році в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Esports World Cup Foundation стане партнером-засновником, а МОК співпрацюватиме з Олімпійським і паралімпійським комітетом Саудівської Аравії для організації ігор протягом трьох олімпійських циклів або 12 років.
Про те, що кіберспорт хочуть зробити частиною Олімпійських ігор, відомо давно. Переговори про це йшли навіть не місяцями, а роками. Аж ось, нарешті, все затверджено: Міжнародний олімпійський комітет оголосив про майбутню подію офіційно. Але не чекайте її в цьому чи навіть у наступному році. Ось конкретика щодо дати проведення.
Перші деталі
Після численних чуток, які спочатку припускали проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту у 2025 році, а потім говорили про їхнє перенесення на 2026-й, Міжнародний олімпійський комітет нарешті каже, що вони точно відбудуться у 2027 році. Однак місце проведення зберігається – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення МОК.
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У заяві було підтверджено, що Esports World Cup Foundation (EWCF), організатор Кубка світу з кіберспорту, стане партнером-засновником Олімпійських ігор з кіберспорту. Обидві організації співпрацюватимуть над створенням належних кваліфікаційних шляхів та "приведенням національних кіберспортивних екосистем у відповідність до ширших світових стандартів".
На Олімпійських іграх з кіберспорту МОК також співпрацюватиме з Олімпійським і паралімпійським комітетом Саудівської Аравії (SOPC), яка прийматиме Олімпійські ігри з кіберспорту, за чутками, протягом трьох олімпійських циклів, а це аж 12 років.
Довгий шлях і перешкоди
Згідно з повідомленням видання Sport Business, невизначеність із датою проведення ігор була пов'язана з "постійними занепокоєннями щодо формату та відсутністю деталей щодо ключових аспектів програми з боку видавців ігор". Окрім організаційних та логістичних аспектів, існували також перешкоди у пошуку відповідної фінансової моделі, яка, як очікується, відрізнятиметься від традиційних Олімпійських ігор.
Зараз існує дуже чітка дорожня карта до історичних перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту. З початком цьогорічної програми "Шлях до Олімпійських ігор з кіберспорту" ці ігри стають реальністю. Це ще один доказ міцності партнерства між МОК і SOPC у багатьох сферах,
– каже Томас Бах, президент МОК.
Варто зазначити, що Саудівська Аравія за останні роки зробила значні кроки у сфері кіберспорту та комп'ютерних ігор, зокрема, організувавши у столиці країни, Ер-Ріяді, Чемпіонат світу з кіберспорту. Окрім проведення EWC, Державний інвестиційний фонд (PIF), що підтримується країною, інвестував значні кошти в кіберспортивні команди, організації, турніри та компанії, такі як ESL FACEIT Group та Hero Esports. У майбутньому в країні очікуються турніри з VALORANT, League of Legends і Teamfight Tactics.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!