Первые детали

После многочисленных слухов, которые изначально предполагали проведение первых Олимпийских игр по киберспорту в 2025 году, а потом говорили об их переносе на 2026-й, Международный олимпийский комитет наконец говорит, что они точно состоятся в 2027 году. Однако место проведения сохраняется – Эр-Рияд, Саудовская Аравия, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление МОК.

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В заявлении было подтверждено, что Esports World Cup Foundation (EWCF), организатор Кубка мира по киберспорту, станет партнером-основателем Олимпийских игр по киберспорту. Обе организации будут сотрудничать над созданием надлежащих квалификационных путей и "приведением национальных киберспортивных экосистем в соответствие с более широкими мировыми стандартами".

На Олимпийских играх по киберспорту МОК также будет сотрудничать с Олимпийским и паралимпийским комитетом Саудовской Аравии (SOPC), которая будет принимать Олимпийские игры по киберспорту, по слухам, в течение трех олимпийских циклов, а это аж 12 лет.

Долгий путь и препятствия

Согласно сообщению издания Sport Business, неопределенность с датой проведения игр была связана с "постоянными беспокойствами относительно формата и отсутствием деталей относительно ключевых аспектов программы со стороны издателей игр". Кроме организационных и логистических аспектов, существовали также препятствия в поиске соответствующей финансовой модели, которая, как ожидается, будет отличаться от традиционных Олимпийских игр.

Сейчас существует очень четкая дорожная карта к историческим первым в истории Олимпийским играм по киберспорту. С началом нынешней программы "Путь к Олимпийским играм по киберспорту" эти игры становятся реальностью. Это еще одно доказательство прочности партнерства между МОК и SOPC во многих сферах,

– говорит Томас Бах, президент МОК.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия за последние годы сделала значительные шаги в сфере киберспорта и компьютерных игр, в частности, организовав в столице страны, Эр-Рияде, Чемпионат мира по киберспорту. Кроме проведения EWC, Государственный инвестиционный фонд (PIF), поддерживаемый страной, инвестировал значительные средства в киберспортивные команды, организации, турниры и компании, такие как ESL FACEIT Group и Hero Esports. В будущем в стране ожидаются турниры по VALORANT, League of Legends и Teamfight Tactics.

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