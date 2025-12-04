Чому ARC Raiders не варто ставати кіберспортивною дисципліною – легенда Fortnite здивував усіх

Легендарний кіберспортсмен з Fortnite здивував геймерів заявою щодо можливого створення дисципліни з хітового багатокористувацького шутера ARC Raiders.

Одним з найвідоміших "фортнайтерів" у світі є Тайлер Блевінс, більш відомий як Ninja. Геймер здивував колег по цеху зверненням до творців ARC Raiders, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Варте уваги Космічний довгобуд Star Citizen зібрав рекордну суму грошей

Ninja просить не перетворювати ARC Raiders в кіберспорт?

Свого часу саме Блевінс стояв біля початків кіберспортивного Fortnite, ставши чемпіоном першого професійного турніру з цієї дисципліни у 2018 році, інформує BBC.

Попри це, блогер та стример не бажає подібної долі новій хітовій забавці ARC Raiders, вважаючи, що поява у ній кіберспортивного складника зруйнує все задоволення від гри більшості гравців.

Це те, що сталося з Fortnite. Щойно вони спробують зробити цю гру змагальною, це буде дуже погано. Я сподіваюся, що з неї ніколи не буде турнірів. Я хочу, щоб вони залишили її якомога більш неформальною,

– сказав стример.

Причиною такого бажання Ninja називає те, як фан-база проєктів реагує на появу в ньому змагальних форматів.

Блевінс вважає, що з появою кіберспорту в ARC Raiders, геймери перестануть просто отримувати задоволення, а почнуть ставитися до гри набагато серйозніше.

Уривок з трансляції: дивитися відео

Це своєю чергою зруйнує ігровий досвід для усіх, включно з пересічними геймерами, які лише хочуть розважитися.

Хто такий Тайлер "Ninja" Блевінс?