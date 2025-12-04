Почему ARC Raiders не стоит становиться киберспортивной дисциплиной – легенда Fortnite удивил всех
Легендарный киберспортсмен по Fortnite удивил геймеров заявлением относительно возможного создания дисциплины по хитовому многопользовательскому шутеру ARC Raiders.
Одним из самых известных "фортнайтеров" в мире является Тайлер Блевинс, более известный как Ninja. Геймер удивил коллег по цеху обращением к создателям ARC Raiders, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.
Ninja просит не превращать ARC Raiders в киберспорт?
В свое время именно Блевинс стоял у истоков киберспортивного Fortnite, став чемпионом первого профессионального турнира по этой дисциплине в 2018 году, информирует BBC.
Несмотря на это, блогер и стример не желает подобной судьбы новой хитовой игрушке ARC Raiders, считая, что появление в ней киберспортивной составляющей разрушит все удовольствие от игры большинства игроков.
Это то, что произошло с Fortnite. Как только они попытаются сделать эту игру соревновательной, это будет очень плохо. Я надеюсь, что по ней никогда не будет турниров. Я хочу, чтобы они оставили ее как можно более неформальной,
– сказал стример.
Причиной такого желания Ninja называет то, как фан-база проектов реагирует на появление в нем соревновательных форматов.
Блевинс считает, что с появлением киберспорта в ARC Raiders, геймеры перестанут просто получать удовольствие, а начнут относиться к игре намного серьезнее.
Это в свою очередь разрушит игровой опыт для всех, включая рядовых геймеров, которые лишь хотят развлечься.
Кто такой Тайлер "Ninja" Блевинс?
Тайлер “Ninja” Блевинс - американский профессиональный геймер и один из самых известных стримеров мира, который получил бешеную популярность благодаря игре Fortnite.
Благодаря своему мастерству, он сумел построить короткую, но успешную карьеру в киберспорте.
Кроме того, Ninja помог сделать стриминг мейнстримом, одним из первых получив крупные рекламные контракты от всемирно известных брендов и став культурным феноменом в сфере гейминга.