Почему ARC Raiders не стоит становиться киберспортивной дисциплиной – легенда Fortnite удивил всех

Легендарный киберспортсмен по Fortnite удивил геймеров заявлением относительно возможного создания дисциплины по хитовому многопользовательскому шутеру ARC Raiders.

Одним из самых известных "фортнайтеров" в мире является Тайлер Блевинс, более известный как Ninja. Геймер удивил коллег по цеху обращением к создателям ARC Raiders, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Ninja просит не превращать ARC Raiders в киберспорт?

В свое время именно Блевинс стоял у истоков киберспортивного Fortnite, став чемпионом первого профессионального турнира по этой дисциплине в 2018 году, информирует BBC.

Несмотря на это, блогер и стример не желает подобной судьбы новой хитовой игрушке ARC Raiders, считая, что появление в ней киберспортивной составляющей разрушит все удовольствие от игры большинства игроков.

Это то, что произошло с Fortnite. Как только они попытаются сделать эту игру соревновательной, это будет очень плохо. Я надеюсь, что по ней никогда не будет турниров. Я хочу, чтобы они оставили ее как можно более неформальной,

– сказал стример.

Причиной такого желания Ninja называет то, как фан-база проектов реагирует на появление в нем соревновательных форматов.

Блевинс считает, что с появлением киберспорта в ARC Raiders, геймеры перестанут просто получать удовольствие, а начнут относиться к игре намного серьезнее.

Это в свою очередь разрушит игровой опыт для всех, включая рядовых геймеров, которые лишь хотят развлечься.

Кто такой Тайлер "Ninja" Блевинс?