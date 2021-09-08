Учора відбувся реліз платформера Sonic Colors: Ultimate – ремастера однойменної відеогри, яка вийшла на Nintendo DS та Wii ще в травні 2010 року. Оригінальний проєкт дуже сподобався геймерам та критикам, а от його перевидання, ще до релізу встигло потрапити у дуже неприємну ситуацію.

Варто розпочати з того, що всі геймери, які передзамовили Deluxe-версію гри Sonic Colors: Ultimate, отримали доступ до відеогри ще 3 вересня. Щоправда, навряд чи вони залишилися задоволеними. Річ у тім, що в новій грі просто неймовірна кількість багів, а найгірше, що одразу на всіх платформах. Хоча й варто додати, що в таких своєрідних перегонах є свій лідер – Nintendo Switch. Навіть критики у своїх оглядах згадували про численні недоліки Sonic Colors: Ultimate на цій консолі.

Загалом проблем дійсно чимало, але до найрозповсюдженіших можна віднести наступні: викривлення зображення, появу різноманітних дефектів, застрягання в текстурах чи провалювання через них. Також деякі геймери відзначають, що є проблема й зі збереженнями відеогри. Представники видання GameXplain навіть опублікували на своєму ютуб-каналі відео, у якому показали всі ці баги (з Nintendo Switch).

Добірка багів з гри Sonic Colors: Ultimate: відео

Варто відзначити, що розробники вже знають про всі ці проблеми, а тому зараз вони активно працюють над виправленням недоліків. Точної дати виходу першого патчу автори не називали, але можна припустити, що це відбудеться вже найближчим часом. Варто додати, що над цим проєктом працювала студія Blind Squirrel Games, яка допомагала в розробці Mass Effect Legendary Edition та BioShock: The Collection. Наостанок можна ще відзначити, що реліз Sonic Colors: Ultimate відбувся на PC (Epic Games Store) PS4, Xbox One та Nintendo Switch.